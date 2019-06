Darum ist ein Umbau dringend nötig

Die Verhältnisse in dem alten Gebäude sind sehr beengt. Die Aktiven haben keine Umkleidekabine oder Spinde. Uniformen und Helme hängen an Haken in der Fahrzeughalle. Die Kameraden müssen sich zwischen den Fahrzeugen umziehen, für die Kameradinnen gibt es eine kleine Kammer.

Deshalb soll angebaut werden: ein Sozialtrakt und eine Halle mit vier Stellplätzen für die Fahrzeuge. Das fünfte soll weiterhin in der alten Halle untergebracht werden.

Die Feuerwehrunfallkasse kritisiert schon lange den Zustand. Nun sollen die Bedingungen DIN-Norm-gerecht werden, zumal die Wehr die zweitgrößte in Schönebeck ist, das Einsatzleitfahrzeug und den ABC-Erkunder vorhält.(ji/hl)