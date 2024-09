Ein 28-jähriger Schönebecker ist wegen räuberischen Diebstahl angeklagt. In einem Supermarkt in Schönebeck wurde er auf frischer Tat von einem Ladendetektiv erwischt, wobei es zu einem Handgemenge kam.

Schönebeck. - Räuberischer Diebstahl lautet die Anklage gegen einen 28-jährigen Schönebecker im Amtsgericht der Elbestadt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte im Februar dieses Jahres in einem Supermarkt in Schönebeck verschiedene Lebensmittel wie Gewürzgurken und Fruchtgummis in seinem Rucksack verstaut haben, um den Laden wieder zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als der Ladendetektiv des Marktes sich dem Mann in den Weg stellt, soll der 28-Jährige diesen geschlagen und getreten haben. Erst als ein weiterer Marktmitarbeiter dazu gekommen sei, habe der Angeklagte sich beruhigt.