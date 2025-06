Die Stadt Schönebeck und die Volksstimme laden zum „Anschwimmen“ ein - einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Freibades: am Donnerstag, 26. Juni, ab 14 Uhr. Wie man mitmachen kann und was es sonst noch zu gewinnen gibt.

Gewinnspiel! Wer will vor der offiziellen Eröffnung im Schönebecker Freibad schwimmen?

Schönebeck. - Der offizielle Termin wurde verschoben, das „Anschwimmen“ mit der Volksstimme auch. Zur Wiedereröffnung des Freibades laden die Stadt Schönebeck und die Volksstimme 5x2 Leser ein. Termin für diese exklusive Aktion, für die man sich keine Eintrittskarten kaufen kann, ist am Donnerstag, 26. Juni, von 14 bis 15 Uhr. Mitmachen kann jeder.

Schreiben Sie uns etwas zum Freibad: Was haben Sie dort früher einmal erlebt? Haben Sie Ihre erste Liebe kennengelernt, einen Geburtstag gefeiert oder laue Sommerabende mit Freunden verbracht? Haben Sie vielleicht auch alte Fotos von damals? Welche Erinnerungen haben Sie? Worauf freuen Sie sich heute? Auch wenn Sie nichts zu erzählen haben und nur „anschwimmen“ wollen, können Sie mitmachen.

Anschwimmen im Freibad Schönebeck: Jetzt noch schnell mitmachen!

Schreiben Sie uns und schicken Sie uns auch Fotos zu, Kennwort: „Freibad.“ Mail: redaktion.schoenebeck@volksstimme.de oder per Post: Volksstimme, Wilhelm-Hellge-Straße 71 in 39218 Schönebeck. Einsendeschluss ist am Sonnabend, 21. Juni.

Bitte unbedingt eine Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden von der Volksstimme in der Woche vor der Eröffnung kontaktiert. Sie erhalten nicht nur die Möglichkeit, als Erste das Freibad auszuprobieren und ins Wasser zu springen. Zusätzlich gibt es noch kleine Geschenke der Volksstimme, die mit Baden und Reisen zu tun haben.