Gibt es in Biere ein Problem mit Hundehaufen?

So wirds richtig gemacht: Hundehalter müssen auf öffentlichen Flächen wie Parks dafür sorgen, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner beseitigen. In Biere bei Schönebeck gab es zuletzt Klagen, dass Hundebesitzer die Haufen ihrer Tiere nicht beseitigen würden und sie überall im Ortsbild zu finden seien.

Biere - Beim Spazierengehen ständig nach unten zu schauen und Slalom zu laufen, um in keine „Tretmine“, also einen Hundehaufen, zu treten, will wohl niemand. Einige Anwohner aus Biere berichten, dass es im Ort genau so ein Problem gebe.