Gibt es in Bördeland ein Problem mit illegaler Müllentsorgung?

Biere - Immer wieder entsorgen Menschen ihren Müll illegal auf öffentlichen Plätzen oder direkt in der freien Natur. Das ist nicht nur für die Kommunen ein Ärgernis, sondern belastet zudem Flora und Fauna. Vor kurzem wurde rund um den Kohls See, zwischen Biere und Eggersdorf, eine größere Menge an Sperrmüll abgeladen.