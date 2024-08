Welsleben. - „Was ist denn mit der Turnhalle passiert?!“, ruft ein Kind ganz überrascht. Zur Generalprobe versammeln sich die Kinder der Musik-AG in der komplett ausgeschmückten Sporthalle der Juri-Gagarin-Grundschule: Die ist nämlich für die Einschulung mit einem Teppich ausgestattet worden und sogar eine Bühne wurde aufgebaut. Der Sportverein in Eickendorf und der Karnevalsverein in Biere sponserten die feierliche Ausstattung. So konnte die Generalprobe am letzten Ferientag nur ein voller Erfolg werden. „Wir freuen uns, dass die Kinder nochmal alle zur Probe erschienen sind, auch wenn die Schule erst nächste Woche beginnt“, sagt die Schulleiterin Juliane Hamann. Auch an die Elter geht der Dank.

