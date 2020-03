Aufgrund der Arbeiten am Soletiefbehälter musste das Wasserniveau der Sole gesenkt werden. Es bot sich an, diese teilweise Entleerung zu nutzen, um den gesamten hölzernen Aufbau im Untergrund zu begutachten. Normalerweise ist das Soleniveau im Behälter nämlich zu hoch, um gefahrlos unter dem Gradierwerk zu laufen. Das Ergebnis der Begutachtung ist, so Solepark-Chefin Sibylle Schulz, dass der hölzerne Unterbau intakt ist. Foto: Solepark