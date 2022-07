Graffiti: Zahlreiche weitere Schmierereien in Bad Salzelmen

Die Zahlenkombination „218“ wurden besonders in Bad Salzelmen und Schönebeck häufig an Wände gesprüht.

Bad Salzelmen - Briefkästen, Häuserwände, Türen und mehr sind in Bad Salzelmen offenbar zu einem beliebten Ziel für Schmierereien geworden. In fetten schwarzen oder blauen Lettern prangen an mehreren Stellen im Schönebecker Stadtteil die Bezeichnungen „Resk“, „Tone“ oder verschiedene Zahlenkombinationen, unter anderem die polizeidiffamierende Ziffernfolge „1312“, an den Objekten. Besonders häufig wurden auch die Zahlen „218“ in Bad Salzelmen an Wände geschmiert.