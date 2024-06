Gottesgnaden. - In der kalten Jahreszeit vor nunmehr schon zwei Jahren war eine Wasserleitung in dem alten Gebäude geplatzt. „Rund 300 Kubikmeter sind hier ausgelaufen“, sagt er. Das Wasser floss in jede Ritze des alten Gemäuers und richtete großen Schaden an. Seit Monaten ist Albrecht Ecke nun schon dabei, das Haus wieder zu sanieren und so wieder nutzbar zu machen. „Das wird in diesem Jahr nichts mehr“, sagt er auf Nachfrage. Schließlich habe der ganze Putz von den Wänden abgeschlagen werden müssen. Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden zudem die Decken in dem alten Gebäude. Früher wurde hier mit Lehm und Schilf gearbeitet, um das Putzmaterial an Ort und Stelle zu halten.

Verlust für Saale-Radfahrer

Die Internetseite, die den Saalehof vor allem bei den Radfahrern beworben hat, hat er inzwischen vom Netz genommen. „Trotzdem erreichen mich noch regelmäßig Anrufe und Nachfragen von Menschen, die in der Vergangenheit im Saalehof übernachtet haben und erneut dort wohnen wollen“, schildert er. Doch auch denen müsse er absagen. Denn so schnell wird der Saalehof nicht nutzbar werden. Das ist auch für Radfahrer am Saaleradweg schade, denn die Angebote zur Übernachtung in der Nähe des Saaleradweges haben in den vergangenen Jahren kaum zugenommen. Dabei wächst die Zahl der Radfahrer seit Jahren kontinuierlich, die die Strecke an der Saale auf sich nehmen und den Fluss abfahren. Viele teilen sich ihre Etappen dann ein und suchen sich jeweils Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe oder direkt am Saaleradweg. Schließlich wollen die wenigsten nach ihrer Tour noch einen langen Weg zu ihrer Herberge radeln. Da bot sich in der Vergangenheit der Saaleradweg an. Durch die Lage gab es auch in den vergangenen Jahren eine rege Nachfrage nach den Übernachtungsmöglichkeiten. Nur in der Saison hatte die Einrichtung für die Radfahrer geöffnet. Das soll auch in der Zukunft wieder so werden.

Ein Hof mit Geschichte

Die Nachfrage zeigt dem Eigentümer, dass der Saalehof bekannt ist unter den Radfahrern und gern genutzt wird. Zwar liegt er nicht direkt am Saaleradweg, ist aber auch nicht weit entfernt. In dem alten Gebäude können die Radtouristen zudem eintauchen in die alte Geschichte der kleinen Insel, die ihren Namen einem Kloster der Prämonstratenser verdankt. Die Gratia (Gottesgnaden) nannten sie das Kloster, welches im Jahr 1131 als Stift gegründet wurde. Schon gut 30 Jahre später wurde eine mächtige Basilika in dem Kloster geweiht, welches ein Tochterstift des Magdeburger Klosters Unserer lieben Frauen war.

Das Gottesgnadener Kloster vor den Toren Calbes muss sich prächtig entwickelt haben. Wirtschaftlich war es ebenso sehr erfolgreich und wuchs und vergrößerte seinen Einfluss. Im frühen 16. Jahrhundert ging es allerdings mit der Einrichtung bergab. Im Bauernkrieg wurde das Kloster beschädigt. Die Reformation zwang die Katholiken zum Rückzug und die Bedeutung des Klosters ging nach und nach zurück. Heute ist von dem Kloster nichts mehr zu sehen. Im 30-jährigen Krieg wurde das Kloster von schwedischen Truppen, die auch im nahen Magdeburg wüteten und in die Geschichte eingingen, stark zerstört. Davon erholte sich die Einrichtung nicht mehr. Nachdem das Kloster nutzlos geworden war, dachten die Menschen praktisch und verwendeten die Steine der Gebäude vor allem für den Wasserbau. Noch heute sollen in der Saale zahlreiche Steine des ehemaligen Klosters liegen. Zu sehen sind sie, wenn der Fluss besonders wenig Wasser führt.

Geblieben ist der einzigartige Ortsname der kleinen Saaleinsel, den die Prämonstratenser vergaben. Mitten im Wasser befindet sich die Insel und bedrohlich wird es, wenn der Fluss wieder einmal Hochwasser führt.

Viele Radtouristen kennen die einzigartige Geschichte der kleinen Insel kaum und freuen sich in der Regel, wenn sie mehr darüber erfahren können. Dazu reicht es in der Regel auf die andere Seite der Saale nach Calbe zu wechseln. Hier gibt es am Markt den Heimatverein, der sich mit der wechselvollen Geschichte der Kommune in den vergangenen fünf Jahrzehnten immer wieder sehr intensiv beschäftigt hat. Sehr detailliert kennen die Heimatfreunde ihre Stadtgeschichte.