Großmühlingen: Feuerwehr wirbt in Grundschule um Nachwuchs

Schüler der Grundschule in Großmühlingen lernen alles zum Thema Brandschutz. Die Feuerwehr Kleinmühlingen-Zens wirbt bei der Aktion um Nachwuchs.

Großmühlingen - Mit großen Augen und viel Interesse stehen die Kinder der 3b der Friedrich-Loose-Grundschule vor dem Feuerwehrauto. Denn an diesem Schultag steht das Thema Brandschutz auf dem Stundenplan der Grundschüler in Großmühlingen. Ein Kind fragt den Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Bördeland, Hans-Georg Fabian: „Was war der größte Brand, bei dem Sie waren?“ „Das war ein Brand im Kinderheim in Zens, das ist aber schon sechs Jahre her“, antwortet Fabian dem Schüler.