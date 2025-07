Weißenfels - Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC beginnt am 13. August mit den Vorbereitungen auf die neue Spielzeit. Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt stehen die medizinischen Eignungstests an, ehe es in die Halle geht, wie der Verein mitteilte.

In den sechs Wochen bis zum Ligastart am 27. September stehen für die Wölfe acht Testspiele sowie das traditionelle Trainingslager im slowenischen Zrece an. Der Testspielauftakt am 23. August in Halle ist zugleich die Neuauflage des Pokalfinales gegen die Bamberg Baskets.

Generalprobe gegen Alba Berlin

Vier Tage später spielen die Weißenfelser bei den Niners Chemnitz, am 30. August bei Aufsteiger Science City Jena. Im Rahmen des Trainingslagers vom 3. bis 12. September sind Spiele gegen Sloweniens Serienmeister Olimpija Ljubljana (6. September) und gegen den italienischen Playoff-Viertelfinalisten Pallacanestro Triest drei Tage später geplant.

Am 13. und 17. September ist das Team von Trainer Marco Ramandino beim deutschen Vizemeister Ratiopharm Ulm sowie ProA-Ligist BG Göttingen zu Gast. Die Generalprobe findet in der Stadthalle Weißenfels am 20. September gegen Alba Berlin statt.