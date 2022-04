Großmühllingen: Schüler meistern Mathe-Olympiade

Großmühlingen - „Denken, Knobeln und Tüfteln“ war an der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen angesagt. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Dritten Klassen traten beim landesweiten Schulwettbewerb der Mathematikolympiade an, wie Schulleiter Frank Schiwek mitteilt. Diese Mathematikolympiade für die Grundschule ist ein landesweiter Wettbewerb für Sachsen-Anhalt für die Dritten Klassen, der mit einheitlichen Aufgaben durchgeführt wird. Die Olympiade verläuft in drei Runden: der Schul-, der Regional- und der Landesrunde.