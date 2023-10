Statt eines Weihnachtsmarktes wird es in der Altstadt in diesem Jahr wieder ein Weihnachtssingen geben. Auch der Termin dafür steht schon fest.

Schönebeck - In diesem Jahr wird es in Schönebeck wieder ein Weihnachtssingen geben. Nach Auskunft der Stadt Schönebeck soll die vorweihnachtliche Veranstaltung am Freitag, 22. Dezember, stattfinden. Die Entscheidung wurde gefällt, nachdem der Auftakt im vergangenen Jahr so erfolgreiche war.

Die Organisatoren des ersten Schönebecker Weihnachtssingens, das auf dem Marktplatz vor dem Rathaus stattfand, zogen unmittelbar nach dem Abend ein positives Fazit. „Es war gut besucht, und wir freuen uns natürlich riesig über die große Resonanz. Es war schön, dass so viele Menschen mitgemacht haben – und das beim ersten Versuch“, sagte damals der katholische Pfarrer Thomas Thorak.

Dabei wurden die Erwartungen sogar übertroffen. Geplant wurde nämlich mit rund 200 Besuchern – was man auch schon als Erfolg verbucht hätte. Tatsächlich sind aber wohl mehr als 350 Schönebecker auf dem Marktplatz zusammengekommen, so die Schätzung der Veranstalter.

Daran soll in diesem Jahr angeknüpft werden. Vorgesehen sind nach Informationen der Stadt drei Grillstände, drei Glühweinstände sowie ein Stand für Kinderpunsch. Vereine der Stadt sind an den Vorbereitungen beteiligt. Fehlen nur noch die Schönebecker Stimmen, die das Weihnachtssingen zu dem machen, was der Titel verspricht.