Hat Calbe das Sparpotenzial ausgeschöpft?

Ende Dezember hat der Calbenser Stadtrat die Fortschreibung des Sparkonzeptes beschlossen. Viel Möglichkeiten, in Zukunft Geld einzusparen, gibt es demnach nicht mehr.

Calbe - In Calbe sind die Möglichkeiten, in Zukunft noch öffentliche Mittel einzusparen, fast ausgereizt. Vor dem Jahresende hatte der Stadtrat die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen. Die Mehrheit der aufgeführten Vorschläge sind bereits erledigt und abgearbeitet. In der Zukunft bleibt nur noch ein kleiner Teil übrig, mit dem die Kommune noch Geld einsparen könnte.