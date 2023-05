Am Montag, 15. Mai, beginnt in Calbe die Freibadsaison im Schwimmbad Heger. Besucher müssen für den Badespaß aber nun tiefer in die Tasche greifen.

Das Heger Freibad ist eine sehr beliebte Freizeiteinrichtung in Calbe. Vor allem Familien nutzen die Einrichtung bei warmem Wetter gern und ausgiebig. Am 15. Mai öffnet das Freibad wieder seine Tore und lädt die Einwohner der Saalestadt ein, unter freiem Himmel zu baden.

Calbe - Am Montag öffnet das Freibad auf der Calbenser Hegerinsel wieder seine Türen. In den kommenden Monaten können die Bürger der Stadt Calbe den Sommer wieder im kühlen Wasser unter freiem Himmel genießen. Für vier Monate soll die Einrichtung geöffnet sein und erst am 15. September ihre Türen wieder schließen. Für die Badegäste wird ein Besuch allerdings in diesem Jahr etwas teurer.