Hinweise aus Schönebeck, um Berliner Betrüger-Ring zu zerschlagen

Bei eBay ein Rennrad für über 1000 Euro gekauft, via Nachnahme bezahlt und im zugestellten Paket befindet sich ein schrottreifes Altrad. So soll eine kriminelle Bande aus Berlin Menschen abzocken. Im Schönebecker Amtsgericht packt nun ein Angeklagter aus.

Schönebeck/Berlin - Kommt durch eine Verhandlung im Schönebecker Amtsgericht nun eine großangelegte Strafverfolgung in Gange, bei der es einem organisierten Betrüger-Ring an den Kragen geht? Das ist nicht auszuschließen, denn der angeklagte Schönebecker Marius Spahn (Name geändert) versichert gegenüber Strafrichter Eike Bruns, dass er „alles offenlegen“ wolle. Er wolle mit seinem alten Leben endgültig abschließen. „Ich habe keine Angst vor den Konsequenzen“, so der 31-jährige Ex-Berliner.