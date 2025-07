In Osterburg wird aus einer Obdachlosenunterkunft ein Treffpunkt für Jugendliche. Wie die Kinder dabei mithelfen und warum sie auf den Einzug trotzdem noch monatelang warten müssen.

Nach einem Jahr Suche: Neues Jugendfreizeitzentrum in Osterburg

Freuen sich über das neue Domizil des Jugendfreizeitzentrums mitten in Osterburg unweit vom Großen Markt: Julian Reinecke (von links) vom Internationalen Bund (IB), Osterburgs Kinder- und Jugendbeauftragte Marie Weitz und Mario Lehmann vom IB.

Osterburg. - „Die Jugendlichen sind ganz aufgeregt“, sagt Julian Reinecke vom Internationalen Bund (IB). Und sie haben allen Grund dazu, denn sie dürfen endlich ihr neues Freizeitzentrum in Osterburg in Beschlag nehmen. Die Malerarbeiten laufen auf Hochtouren. Bis zum offiziellen Einzug müssen sich die jungen Menschen aber noch gedulden: Erst im Oktober wird das neue Jugendfreizeitzentrum (JFZ) in Osterburg eröffnet.