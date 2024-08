Gottesgnaden. - Bereits in dieser Woche beginnt die letzte Hochwasserschadensbeseitigung in der Ortslage Gottesgnaden. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. An der Straße von der Fähre bis zur Schleusenbrücke werden Abbruch-, Anpassungs- und Umbauarbeiten vorgenommen, heißt es.

