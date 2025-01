So sah es noch vor einigen Wochen aus, inzwischen sind die Arbeiten an der Ringstraße in Calbe fast abgeschlossen.

Calbe. - In einigen Wochen wird in Calbe eines der größten Straßenausbauvorhaben der vergangenen Jahre beendet. Rund fünf Millionen Euro sind hier in den Straßenbau geflossen und sollen sich mittel- bis langfristig auszahlen. Dabei hatte die Investition eine jahrelange Vorlaufzeit. Denn zunächst gehörte die Straße nicht einmal der Stadt. Die Rede ist von der Ringstraße im Industriegebiet vor den Toren Calbes. Hier hat sich Bürgermeister Sven Hause in den zurückliegenden Jahren immer wieder befasst.