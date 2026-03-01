Jetzt live:
Radsportlegende Hunderte feiern mit Täve Schur in Kleinmühlingen
In Kleinmühlingen stellt das Friedensfahrtmuseum eine große Feier für „Täve“ Schur auf die Beine. Der ehemalige Radprofi und Friedensfahrtfahrer wurde kürzlich 95 Jahre alt. Neben Glückwünschen fielen auch nachdenkliche Worte - von Schur selbst.
01.03.2026, 15:15
Kleinmühlingen. - Treue Fans, langjährige Wegbegleiter, Spitzensportler und Politiker – am Sonnabend ließen es sich weit über 200 Gäste nicht nehmen, zusammen den 95. Geburtstag der Radsportikone Gustav Adolf „Täve“ Schur zu feiern. Zu der großen Feier hatte das Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen in die Sporthalle des Ortes eingeladen.