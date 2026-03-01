In Kleinmühlingen stellt das Friedensfahrtmuseum eine große Feier für „Täve“ Schur auf die Beine. Der ehemalige Radprofi und Friedensfahrtfahrer wurde kürzlich 95 Jahre alt. Neben Glückwünschen fielen auch nachdenkliche Worte - von Schur selbst.

Bei der großen Feier zu Täve Schurs 95. Geburstag waren auch die Bundestagsabgenorneten Dietmar Bartsch und Gregor Gysi (beide Die Linke) zu Gast und gratulierten dem Ex-Radprofi. Sachsen-Anhalts Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern moderierte den Nachmittag.

Kleinmühlingen. - Treue Fans, langjährige Wegbegleiter, Spitzensportler und Politiker – am Sonnabend ließen es sich weit über 200 Gäste nicht nehmen, zusammen den 95. Geburtstag der Radsportikone Gustav Adolf „Täve“ Schur zu feiern. Zu der großen Feier hatte das Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen in die Sporthalle des Ortes eingeladen.