Am Sonntag, 1. März, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld nach dem Rückzug von Helios offiziell das Zepter im Zerbster Krankenhaus übernommen. Statt Protest gab es eine Freuden-Demonstration zahlreicher Zerbster.

Fahne von Anhalt-Bitterfeld weht: Was sind die Pläne für die neue „Katharina-Klinik“ in Zerbst?

René Rottleb, Andreas Dittmann, Dr. Beatrix Haake (nicht im Bild) und Andy Grabner (v.l.) hissen gemeinsam die Fahnen des Landkreises und der Katharina-Klinik.

Zerbst. - Es ist vollbracht! Die Helios-Klinik gibt es nicht mehr. Mit dem Flaggenwechsel haben Landrat Andy Grabner (CDU), Klinik Geschäftsführer Dr. René Rottleb und Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) den offiziellen Startschuss für die „Katharina Klinik“ gegeben. Am Sonntagvormittag haben sie gemeinsam mit Dr. Beatrix Haake, niedergelassene Allgemeinmedizinerin in der Klinik, unter großem Applaus der Zerbster die neuen Fahnen als Zeichen des Trägerwechsels gehisst.