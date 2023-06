Passend zum heutigen Kindertag eröffnet das Apollo Café ein Spielzimmer. Was an dem Tag geboten wird.

Schönebeck - Die Gestaltung und Ausstattung ist zum größten Teil abgeschlossen. Lediglich der finale Akt muss noch vollzogen werden – die Eröffnung selbst. Das Café Apollo wird am heutigen Kindertag das Spielzimmer eröffnen. Der Raum ist dann, wie der Name schon verspricht, für die Kinder. Doch auch die Erwachsenen profitieren, bietet der Raum viele Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten. „Jedes Kind, was kommt, kann mit Fingerfarben seinen Abdruck hinterlassen“, verspricht Steffi Müller. Wer gestalterisch tätig war, kann sich im Anschluss eine Kugel Eis abholen, fügt die Betreiberin hinzu.