Schönebeck. - Die Sonne scheint und es wird wärmer. Für Steffen Mutsch und André Krassmann vom Imkerverein in Schönebeck ist der Frühlingsanfang das Startzeichen. „Die Arbeit fängt jetzt wieder an, da freut man sich“, erklärt Steffen Mutsch. Denn sobald die Temperaturen wieder über zehn Grad fallen, fangen die Bienen an auszuschwärmen. Das kann manchmal schon an Weihnachten sein, aber so richtig eigentlich erst im März.