Immer weniger Bürger: Demografische Entwicklung in Calbe hält an

Calbe. - Die Bevölkerung in der kleinen Saalestadt sinkt ganz wie in der Anpassungsstrategie vorausgesagt weiter. Das Papier ließ die Kommune vor Jahren erarbeiten, um auf den demografischen Wandel vorbereitet zu sein und durch gezielte Änderungen und Steuerungen die Zahl der Einwohner vielleicht höher halten zu können. Waren es 2013 noch 9116 Menschen, die in der Kleinstadt lebten, gibt der Etatplan die amtliche Einwohnerzahl 2022 mit nur noch 8222 Einwohnern an.