Impfpflicht: Sind Einrichtungen in Schönebeck darauf vorbereitet?

Beschäftigte im medizinischen Bereich und in der Pflege müssen ab Mitte März ihre Impfung gegen Covid-19 nachweisen. Drohen personelle Engpässe in Schönebecker Einrichtungen?

Schönebeck - In rund zwei Wochen – am 16. März – tritt in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Wie ist man beim Diakonieverein Burghof und beim Haus Magdalenenhof in Schönebeck darauf vorbereit?