Impftermin beim Roten Kreuz in Schönebeck: „Telefon fast explodiert“

Schönebecks Rot-Kreuz-Vorsitzende Martina Ede berichtet von enormer Nachfrage an Corona-Schutzimpfungen. Die 250 Impfdosen für Freitag sind ausgebucht.

Die Termine für das Impfangebot des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Schönebeck waren innerhalb kurzr Zeit ausgebucht.

Schönebeck/Staßfurt - Am Dienstag (30. November) nimmt der erste von insgesamt vier geplanten Impfpunkten im Salzlandkreis seinen Betrieb auf – und zwar in Staßfurt. „Die Impfpunkte stellen ein ergänzendes Angebot im Salzlandkreis dar, um das öffentliche Gesundheitssystem zu stützen. Vorrangig sollen nach den Vorstellungen von Bund und Land die Impfungen von niedergelassenen Ärzten abgesichert werden“, informierte der Salzlandkreis in einer Pressemitteilung.