Impfpunkt in Staßfurt öffnet am 30. November, Schönebeck am 3. Dezember

Staßfurt/Schönebeck - Die Sieben-Tage-Inzidenz kennt seit Wochen nur eine Richtung: nach oben. Gestern lag sie im Salzlandkreis bei 664,15. Nachdem die Kreisverwaltung vor über einer Woche angekündigt hatte, dass in den Mittelzentren Impfpunkte öffnen sollen, ist es nun soweit. Am Dienstag sollen sie ihren Betrieb aufnehmen. „Diese niederschwelligen Angebote für Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen in Staßfurt, Aschersleben, Bernburg und Schönebeck werden entsprechend des zur Verfügung stehenden medizinischen Personals an feststehenden Tagen öffnen“, scheibt Kreissprecher Marko Jeschor.