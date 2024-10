Die örtliche Polizei überprüfte in der Saalestadt erneut das Tempolimit in der Nacht. Noch nicht alle Autos halten sich an die geltenden Regeln. Neue Kontrollen sind angekündigt.

Calbe. - Die Polizei hat kürzlich erneut die in der Nacht geltende geringere Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Calbe kontrolliert. In den frühen Morgenstunden habe der Messwagen der Polizei dabei in der Magdeburger Straße gestanden, bestätigte der Regionalbereichsbeamte André Bellmann.