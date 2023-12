In der Schönebecker Grundschule „Käthe-Kollwitz“ treffen sich Generationen von Lehrern und Schülern

Schönebeck. - Die Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule haben bereits die ersten Sachen gebastelt. Eine Eisenbahn aus Dominosteinen oder einen Schneemann aus verschiedenen unterschiedlichen Süßigkeiten sind nur zwei Beispiele. „Die Kinder aller Klassen haben gebastelt“, erklärt Schulleiterin Ines Hausherr. Der Grund dafür ist einfach: Heute wird in der Schule der traditionelle Weihnachtsmarkt und ein Tag der offenen Tür gefeiert. Eingeladen sind alle, die kommen wollen. „Es war immer gut besucht in den letzten Jahren“, blickt die Schulleiterin zurück.

Schüler präsentieren Schule

Los geht es in der Käthe-Kollwitz- Grundschule um 16 Uhr. In die einzelnen Programmpunkte sind sowohl die Schüler als auch die Eltern involviert. „Die Eltern haben Plätzchen gebacken“, weiß die Schulleiterin. Neben den vorbereiteten Köstlichkeiten wird es auch am Tag selbst diverse Leckereien zu essen geben. Allerlei vom Grill, Waffeln und Kinderpunsch werden angeboten. „Die Einnahmen werden wir für die Kinder verwenden“, verspricht Ines Hausherr. Dazu zählt die Gestaltung des Schulhauses oder Spielzeug für die Schüler.

Der Weihnachtsmarkt ist nur ein Teil dessen, was Schüler und Lehrer präsentieren wollen und werden. Die Schüler stehen dabei im Mittelpunkt und führen auch durch „ihre“ Schule. Anfang des Jahres zogen Lehrer und Schüler wieder zurück in „ihr“ Gebäude, welches saniert wurde. Für alle Neugierigen wird es eine Führung durch die Schule geben, und zwar von den „Lotsenwichteln“. Das sind Schüler der vierten Klasse.

Der älteste Jahrgang der Schule wird auch die Digitaltafeln der Schule den Besuchern vorführen. Die Grundschule verfügt derzeit über vier solcher interaktiven Tafeln, die aktiv im Unterricht genutzt werden. In welcher Art und Weise das geschieht, zeigen jene, die beinah täglich damit unterrichtet werden.

Ebenfalls etwas präsentieren werden die Schüler der dritten Klasse. „Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder waren begeistert“, sagt Ines Hausherr. Sie meint damit das Freiarbeitsmaterial, welches Schüler nutzen können. „Gerade die spielerische Form spricht die Schüler an. Außerdem können sie ihr eigenes Tempo wählen und haben die Möglichkeit zur Selbstkontrolle“, führt die Pädagogin weiter aus. Was genau das Freiarbeitsmaterial ist und wie es im Unterricht genutzt wird, wird den Eltern von den Schülern der dritten Klasse gezeigt. Doch nicht nur die Schüler werden aktiv sein. Auch einige Eltern werden bei der Bastelstraße gemeinsam mit den Schülern kleinere Sachen herstellen.

Allerlei Treffen geplant

Natürlich werden auch die Lehrer an diesem Tag in der Schule sein. Beim Elterncafé können die Eltern mit den Pädagogen ins Gespräch kommen und/oder Fragen stellen, die auf der Seele brennen.

Ines Hausherr hofft auch, dass ehemalige Schüler und Lehrer den Weg in die Schule finden, um sich vor Ort die Veränderungen anzuschauen. Auch zukünftige Schüler könnten die Gunst der Stunde nutzen, um sich vor Ort ein Bild von der Käthe-Kollwitz-Grundschule zu machen. Es gibt einiges zu sehen.