Vom Solgraben kommen beinahe täglich Wildschweine runter und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Was Mercury damit zu tun haben könnte.

In der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck sind die Wildschweine erneut los

Wildtiere in der Stadt

Sebastian Zander hat die Wildschweine in der Nacht aufnehmen können, als die Tiere auf Nahrungssuche in der Kleingartenanlage waren.

Schönebeck. - Wildschweine im Stadtgebiet sind keine Neuigkeit. Bereits 2023 tauchten in Felgeleben und in der Wilhelm-Hellge-Straße mehrere Tiere auf und verwüsteten einen Garten. 2025 sind es deutlich mehr Gärten. Sebastian Zander, stellvertretender Gartenvorstand des Kleingartenvereins Erholung, schätzt, dass in der Kleingartenanlage inzwischen um die 30 Gärten betroffen sind. Mindestens drei Wildschweine kommen beinahe täglich vorbei und hinterlassen Verwüstung. Doch nicht nur dort.