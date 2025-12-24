Jahresrückblick In Großmühlingen hat sich viel bewegt
„Eigentlich kann ich nur Positives sagen“, fasst Ines Schleinitz das Jahr 2025 zusammen. Im Interview verrät sie, was sie bewegt hat und worauf sie sich 2026 freut.
Großmühlingen. - Pflaumenkuchenmarkt, ein neuer Zaun, das Kinderfest: Ortsbürgermeisterin Ines Schleinitz blickt zufrieden und dankbar auf das Jahr 2025 zurück. Der Volksstimme verrät sie, auf welche besonderen Highlights sich die Großmühlinger 2026 freuen können. Das Gespräch führte Bianca Heimert.