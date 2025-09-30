Die Frage der Anbindung stellt sich nicht nur für das Bahnhofsquartier. Die dortige Personenunterführung ist ein Glied in einer langen Kette von Maßnahmen, die teilweise aufeinander aufbauen. Verzögerungen sind dadurch möglich.

In Schönebeck treffen mehrere Sanierungspläne auch von der Bahn aufeinander

Die Personenunterführung am Bahnhof Schönebeck macht derzeit nur als Wandbild viel her.

Schönebeck. - Es gibt wohl kaum einen Ort, wo soviel Wunsch auf die Hürden der Wirklichkeit trifft, wie am Bahnhof Schönebeck. An dem Haltepunkt tummeln sich drei Planungen, die alle zur Verbesserung beitragen sollen.