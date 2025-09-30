Der Verein Rund um den Arendsee hat mit Aktion Mensch für 123.000 Euro einen besonderen Ort geschaffen.

Auf diesem Spielplatz in Arendsee sind auch Kinder mit Handycap sicher

Anja Grabowski (von links), Katja Kleinau, Kathrin Goyer und Katrin Kellner vom Verein Rund um den See freuen sich über den Spielplatz im Herzen der Stadt.

Arendsee. - Ein inklusiver Spielplatz wird demnächst im Herzen Arendsees eröffnet: „Ein Stück zum Glück“ heißt er genauso wie die Aktion Mensch das Projekt betitelt, das an drei Orten in Deutschland entsteht. Einer davon befinden sich in Sachsen-Anhalt, nämlich im Luftkurort Arendsee. Was es damit auf sich hat.