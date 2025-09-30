Inklusive Spielgeräte Auf diesem Spielplatz in Arendsee sind auch Kinder mit Handycap sicher
Der Verein Rund um den Arendsee hat mit Aktion Mensch für 123.000 Euro einen besonderen Ort geschaffen.
30.09.2025, 17:33
Arendsee. - Ein inklusiver Spielplatz wird demnächst im Herzen Arendsees eröffnet: „Ein Stück zum Glück“ heißt er genauso wie die Aktion Mensch das Projekt betitelt, das an drei Orten in Deutschland entsteht. Einer davon befinden sich in Sachsen-Anhalt, nämlich im Luftkurort Arendsee. Was es damit auf sich hat.