Intel-Pläne in Magdeburg ausgebremst: Was bedeutet das für Schönebeck?

Die Intel-Pläne in Magdeburg liegen derzeit auf Eis. Was das für Schönebeck bedeuten könnte, will die SPD-Linke-Grüne-Fraktion wissen.

Schönebeck/Magdeburg. - Monatelang herrschte in Magdeburg und den umliegenden Kommunen – so auch in Schönebeck – helle Aufregung wegen der geplanten Ansiedelung des Chip-Herstellers Intel in Magdeburg. Vielerorts wurden Pläne geschmiedet, um vorbereitet zu sein und um von der Ansiedlung zu profitieren – beispielsweise durch Zuzug zahlreicher Intel-Mitarbeiter und deren Familien. Doch wie bereits ausführlich berichtet wurde, liegen die Intel-Pläne nun vorerst auf Eis. Was bedeutet das für Schönebeck? Diese Frage stellen sich die Mitglieder der Schönebecker Stadtratsfraktion SPD-Linke-Grüne.