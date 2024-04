Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzky/Pretzien. - 40 Feuerwehrleute sind in der Einsatzabteilung gemeldet. Dazu kommen vier Fahrzeuge. Eine Menge Material und Personal hat das Depot in Pretzien aufzunehmen und stößt dabei an seine Grenzen. Besonders deutlich wird es in den Umkleideräumen, wo sich die Feuerwehrleute für den Einsatz umziehen (Volksstimme berichtete). „Ich werde niemanden, der sich anmeldet, abweisen“, macht Ortswehrleiter Michael Vorwerk deutlich. Damit schiebt er eventuell aufkommenden Ideen, einen Aufnahmestopp zu verhängen, kategorisch einen Riegel vor.