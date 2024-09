Der Produzent von Brandschutzplatten - das Unternehmen James Hardie - verbessert die Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter am Standort Calbe. Für 1,6 Millionen Euro wird das Verwaltungsgebäude saniert.

Wirtschaft investiert in Calbe

Christoph Weigelt (v. l.), André Krüger, Robert Meck und Europa-Chef Christian Claus schneiden gemeinsam das Band am frisch sanierten Verwaltungsgebäude in Calbe durch.

Calbe. - Feierlich wurde Ende August das sanierte Verwaltungsgebäude bei James Hardie in Calbe übergeben. An dem Unternehmensstandort sind rund 160 Mitarbeiter beschäftigt. Ausschließlich werden hier Brandschutzplatten aus einem Glasfaser-Leichtbeton produziert. Die Platten sind vor allem im professionellen Bereich sehr begehrt und werden eingesetzt im Tunnelbau, um beispielsweise Kabelkanäle zu schützen. Dabei beherrscht das Unternehmen die Technik so, dass es Platten mit verschiedenen Widerstandswerten bei einem Brand produzieren kann.