Die Mitglieder des Schönebecker Imuset luden am Sonnabend zum Weihnachts-markt ein. Der versprühte ein ganz besonderes Flair.

Jetzt ist die Saison im Schönebecker Imust aber wirklich zu Ende

Am Abend traten die Sängerinnen des Pretziener Chores „ßwiet ßisters“ in der Fabrikanten-Villa auf.

Schönebeck. - Dass die Mitglieder des Industrie- und Kunstmuseums (Imuset) durchaus anders können, zeigte sich wiederum am vergangenen Sonnabend. Da verwandelte sich die Freifläche auf dem Hof des Museums, wo ansonsten auch mal alte Traktoren lautstark um Aufmerksamkeit knattern, in einen kleinen, besinnlichen Weihnachtsmarkt.