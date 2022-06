Johanniskirche: Was der Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen in 30 Jahren geschafft hat

Schönebeck - Seit nun mehr drei Jahrzehnten setzen sich Wolf-Michael Feldbach und seine Mitstreiter vom Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen für die Sanierung, Instandhaltung und Pflege der Johanniskirche in Bad Salzelmen ein. 30 Jahre tragen der Vereinsvorsitzende Feldbach und die inzwischen rund 100 Vereinsmitglieder also dazu bei, dass das Gotteshaus den Bürgern und der Nachwelt erhalten bleibt. Und was die Arbeit des Vereins angeht, da ist Wolf-Michael Feldbach klar: „Wir werden nie fertig sein.“ Der Erhalt der Kirche ist eine Aufgabe, die immer weiter vorangetrieben werden muss und sich dabei im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder wandelt.