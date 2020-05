In Schönebeck sind im Burghof im Mai zwei Bewohnerinneb 100 Jahre alt geworden. Auf eine große Feier mussten sie verzichten.

Schönebeck (ok) l Im Burghof erreichten in diesem Monat gleich zwei Bewohnerinnen das seltene Jubiläum ihres 100. Geburtstages. Am 14. Mai 2020 feierte Luzi Brösel aus dem Haus Dorothea im kleinen Familienkreis ihren großen Geburtstag. Margarethe Rießland wurde am 25. Mai 2020 100 Jahre alt und wurde ebenfalls mit Blumen, Torten und vielen Glückwünschen im Haus Elisabeth beschenkt. Beiden schickten coronabedingt auch Landrat Markus Bauer und die Oberbürgermeister herzliche Gratulationen und Blumen.

Margarethe Rießland lebt seit 2010 im Burghof und freute sich schon lange auf ihren großen Geburtstag, heißt es in einer Mitteilung des Burghofs. Sogar das Auspusten der Kuchenkerzen und ein kleines Tänzchen gelangen ihr noch ohne Probleme. Mit Beachtung der Hygieneregeln verlebten beide Bewohnerinnen einen besonderen Tag.