Am vergangenen Samstag kippte ein Lastwagen mit über 20.000 Litern Speiseöl auf der A2 um. Seitdem war die Fahrspur Richtung Berlin an der Unfallstelle gesperrt. Nun ist die Fahrbahn wieder frei.

Ziesar - Nach mehreren Tagen Sperrung ist die A2 bei Ziesar wieder frei. Am Mittag wurden auf der Fahrbahn Richtung Berlin der rechte und der Standstreifen wieder freigegeben, teilte der Sprecher der Autobahn GmbH, Tino Möhring, mit. Am Donnerstagmorgen war dort zuvor bereits die Sperrung des linken und des mittleren Fahrstreifens aufgehoben worden.

In den kommenden vier Wochen bleibt die Höchstgeschwindigkeit an der Unfallstelle den Angaben zufolge auf Tempo 80 begrenzt. Der Bereich werde regelmäßig begutachtet.

Am vergangenen Samstagmorgen waren bei einem Unfall eines Tanklasters große Mengen Speiseöl ausgelaufen. Das Öl war tief in den Fahrbahnbelag eingedrungen. Die Fahrbahn war Richtung Berlin für mehrere Tage gesperrt. Der Verkehr in Richtung Berlin wurde weiträumig umgeleitet.