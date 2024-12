Barby. - Die professionellen und ehrenamtlichen Akteure des Barbyer Weihnachtsmarktes blicken auf ein erfreuliches Ergebnis. Darunter sind auch die Jäger des Hegerings, die seit Jahren auf dem Marktplatz dabei sind. Bereits am ersten Tag war das Wildgulasch alle, die Besucher löffelten, was das Zeug hielt, konsumierten viel Glühwein. Dementsprechend raschelte es Samstagabend kurz vor Toresschluss in der Kasse. Die Weidmänner spenden seit Jahren ihren Erlös der Allgemeinheit. In diesem Jahr wurden Bäume gepflanzt, 2025 sollen sich zwei Vereine über einen warmen Geldregen freuen können. Doch dieses edle Vorhaben wäre beinahe schief gegangen...

