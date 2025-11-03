weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kriminalität: Kabel gekappt: Etliche Ladestationen für E-Autos in Schönebeck unbrauchbar

Zahlreiche Schnellladestationen für E-Autos in Schönebeck und Staßfurt sind nach Vandalismus und Kabeldiebstahl unbrauchbar. In etlichen Fällen wurden die Kabel gekappt, der Schaden ist beachtlich.

Von Paul Schulz 03.11.2025, 16:00
Zahlreiche E-Ladesäulen in Schönebeck und Staßfurt wurden Ziel von Vandalismus oder Diebstählen. Die Ladekabel wurden gekappt, so wie hier bei einer Vattenfall-Ladestation.
Zahlreiche E-Ladesäulen in Schönebeck und Staßfurt wurden Ziel von Vandalismus oder Diebstählen. Die Ladekabel wurden gekappt, so wie hier bei einer Vattenfall-Ladestation. Foto: Paul Schulz

Schönebeck/Staßfurt. - Fahrer von Elektroautos, die ihr Fahrzeug in Schönebeck oder Staßfurt an einer Schnellladestation aufladen wollen, haben derzeit schlechte Karten. Ein beachtlicher Teil der E-Ladestationen ist aktuell unbrauchbar. Anbieterübergreifend sind die Ladekabel an den Säulen gekappt worden.