Zahlreiche Schnellladestationen für E-Autos in Schönebeck und Staßfurt sind nach Vandalismus und Kabeldiebstahl unbrauchbar. In etlichen Fällen wurden die Kabel gekappt, der Schaden ist beachtlich.

Zahlreiche E-Ladesäulen in Schönebeck und Staßfurt wurden Ziel von Vandalismus oder Diebstählen. Die Ladekabel wurden gekappt, so wie hier bei einer Vattenfall-Ladestation.

Schönebeck/Staßfurt. - Fahrer von Elektroautos, die ihr Fahrzeug in Schönebeck oder Staßfurt an einer Schnellladestation aufladen wollen, haben derzeit schlechte Karten. Ein beachtlicher Teil der E-Ladestationen ist aktuell unbrauchbar. Anbieterübergreifend sind die Ladekabel an den Säulen gekappt worden.