Kann Kultur in leere Läden in Schönebeck einziehen?

Kann Kultur helfen, leere Läden zu beleben? In Schönebecks Innenstadt gibt es zahlreiche Geschäfte, die längst geschlossen sind. Zur 800-Jahr-Feier nächstes Jahr soll sich das ändern.

Dunkle Wolken ziehen auf. In der Salzer Straße und auch im Salztor in Schönebeck stehen etliche Läden leer. Sie könnten mit Kunst und Kultur besetzt werden.

Schönebeck - Noch ist es nur eine Idee. Aber eine, die viel bewegen kann. Anita Bader, Geschäftsführerin der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie (MKP), will dem Leerstand entgegentreten. Mit Kultur. Dass solch eine Idee aufgehen kann, habe der Stadtteil Buckau in Magdeburg gezeigt. Dort lebt Bader seit vielen Jahren. Sie ist überzeugt, dass auch Schönebeck das Potenzial hat aufzublühen. Was hat sie zusammen mit anderen Akteuren aus Kunst und Kultur vor?