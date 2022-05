Karneval im Rathaus Barby: Torsten Reinharz muss zwei Krawatten opfern

Warum Barbys Stadtoberhaupt über die Macht- und Büroübergabe gar nicht so unglücklich ist.

Lissy Müller (l.) und Luisa Koch machten mit geschärften Scheren zwei Krawatten am Hals von Bürgermeister Torsten Reinharz ein Stück kürzer.

Barby (vs) - Torsten Reinharz, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Barby, war auf alle Eventualitäten vorbereitet. Gleich zwei Krawatten hatte er parat, weil in der Elbestadt traditionell auch zwei Vereine am 11.11. um 11 Uhr 11 das Rathaus stürmen.