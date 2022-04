Karneval in Groß Rosenburg erneut abgesagt

Michael Pietschker in seiner Paraderolle als Weltenbummler in der Bütt. Das Foto stammt von 2020, als zum letzten Mal ein Rosenburger Fasching stattfand.

Groß Rosenburg - Nun ist es auch in Rosenburg hochoffiziell. Der Rosenburger Carnevals- und Kulturverein (RCV) wird auch in diesem Jahr keinen Fasching in der Mehrzweckhalle feiern.