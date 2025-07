Loveparade-Nachfolger Magdeburger fahren erneut mit eigenem Musiktruck bei „Rave the Planet“ in Berlin mit

Der Magdeburger Club „Ellen Noir“ fährt auch in diesem Jahr mit einem eigenen Musiktruck auf dem Loveparade-Nachfolger „Rave the Planet“ in Berlin mit. Wie Gäste mitfeiern können und warum der Club 2024 beinahe von der Veranstaltung ausgeschlossen wurde.