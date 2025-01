In vielen Schönebecker Kleingartenanlagen sind auch zahlreiche tierische Bewohner unterwegs. Warum das Problem Straßenkatzen keine einfache Lösung kennt.

Straßenkatzen in Schönebeck ihrem Schicksal überlassen

Schönebeck. - Katzen, soweit das Auge reicht – dieses Phänomen kennen sicherlich viele aus dem einen oder anderen Urlaub. Doch Straßenkatzen sind längst nicht nur ein Problem süd- und osteuropäischer Länder. Auch in Deutschland leben Millionen Streuner auf den Straßen. In Schönebeck lässt sich das Problem vor allem in Gartenanlagen beobachten. Warum die Katzen dort ihrem Schicksal selbst überlassen werden, kann verschiedene Gründe haben.