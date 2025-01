Kita „Altstadt“ in Schönebeck: Ein Haus, in dem geforscht wird

Schönebeck. - Stolz nehmen die Jungen und Mädchen der Kita „Altstadt“ in Schönebeck die Plakette von Christin Wegner von der Industrie und Handelskammer (IHK) entgegen. „Wir sind ein Haus, in dem Kinder forschen“, steht darauf. Dass die Nestwärme-Kita sich dieses Schild an die Fassade hängen darf, geht auf ein Zertifizierungs- und Fortbildungsprogramm zurück, welches Kitaleiterin Heike Sandau und eine weitere Kita-Mitarbeiterin absolviert haben. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?