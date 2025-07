Schönebeck: Johanniter stecken Spende in Fahrzeugumbau

Thomas Glückstein (r.) und Matthias Boxhorn (l.) von der Johanniter-Unfall-Hilfe nahmen den Scheck in Höhe von rund 6.100 Euro von Bert Knoblauch entgegen. Das Geld stammt von der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse für die Region Schönebeck und Bernburg.

Schönebeck. - Einen Spendenscheck in Höhe von rund 6.100 Euro überreichte Bert Knoblauch als Vorstandsmitglied der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg für die Region Schönebeck und Bernburg an die Johanniter-Unfall-Hilfe. Matthias Boxhorn als Fachbereichsleiter Einsatzdienste bei den Johannitern sowie Regionalvorstand Thomas Glückstein nahmen die Spende dankend entgegen – und verrieten, was genau mit dem Geld angestellt wird.