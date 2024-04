Schönebeck. - „Auf dem Weg nach oben“ heißt eines der Werke von Klaus Feser. Der in Zerbst lebende Künstler hat diese Radierung in der Reha-Klinik in Bad Salzelmen erstellt. „Am 9. Juni kam ich als Patient in die Klinik und habe in der ersten Woche begonnen, sie zu erstellen“, erläutert er. Die Inspiration dazu bekam er von einem Physiotherapeuten der Klinik. Genauer gesagt, dessen Eselsbrücke erwies sich als Stütze und Idee gleichermaßen.

„Nach einer Gelenk-Operation musste ich das Laufen wieder erlernen. Besonders problematisch ist dabei das Treppensteigen“, so der Künstler. Der Physiotherapeut erklärte ihm, dass beim Treppensteigen immer zuerst das gesunde Bein gesetzt wird. „Die Gesundheit geht immer nach oben“, waren die Worte des Klinikmitarbeiters. Geht man die Treppe hinunter, macht das operierte Bein den ersten Schritt gefolgt von dem gesunden. „Eine interessante Gedankenführung, wenn man davon ausgeht, dass Gesundheit, uns weiterhilft und Krankheit uns psychisch nach unten zieht“, berichtet Klaus Feser über seine Inspiration. Die Radierung habe er während seines Aufenthalt auf seinem Zimmer begonnen.

Dies ist nur eines der Kunstwerke, die in der Reha-Klinik gezeigt werden. Insgesamt knapp 20 sind noch bis Ende Juni in der Cafeteria ausgestellt. Der Künstler, der auch Grafiken und Ölmalereien fertigt, stellt seit vielen Jahren in Deutschland und vielen weiteren Ländern aus.

Info: www.galerie-fezer.de